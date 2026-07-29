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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendetektiv und Mitarbeiter bei räuberischem Diebstahl verletzt

Sömmerda (ots)

Ein 27-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag (28.07.2026) in einem Supermarkt in Sömmerda einen räuberischen Diebstahl begangen. Kurz nach 15:30 Uhr steckte der polizeibekannte Mann ein Deodorant sowie Alufolie im Gesamtwert von knapp 20 Euro in seine Hose und passierte den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Ein 50-jähriger Ladendetektiv und ein 29-jähriger Mitarbeiter sprachen den Mann daraufhin an und begleiteten ihn in ein Nebenbüro. Dort versuchte der 27-Jährige zunächst, den Ladendetektiv zu schlagen, verfehlte ihn jedoch. Den Mitarbeiter traf er mit einem Schlag in den Bauch und beleidigte beide Männer. Anschließend versuchte der Tatverdächtige mit dem Diebesgut zu flüchten. Der Ladendetektiv und der Mitarbeiter brachten ihn jedoch zu Boden und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein Drogenvortest reagierte bei dem 27-jährigen Tatverdächtigen positiv. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,5 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen ihn wird u. a. wegen räuberischen Diebstahls, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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