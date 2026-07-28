LPI-EF: Vermisste 41-Jährige wieder da

Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda wurden gestern zwei Einbrüche in Gartenlauben festgestellt und der Polizei gemeldet. Betroffen war eine Kleingartenanlage in Weißensee. Unbekannte überstiegen dort zunächst die Umfriedung einer Parzelle und hebelten mit einem Schürhaken ein Fenster auf. Zwei weitere Fenster wurden beschädigt. Aus der Laube stahlen die Täter zwei Notstromaggregate und eine ...

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