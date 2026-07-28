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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 41-jährige Frau aus Sömmerda vermisst

LPI-EF: 41-jährige Frau aus Sömmerda vermisst
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Sömmerda (ots)

Seit dem Nachmittag des 27.07.2026 wird die 41-jährige Ina Gräßer aus Sömmerda vermisst.

Die Vermisste ist etwa 160 cm groß und hat schulterlange, lockige, dunkle bis lilafarbene Haare. Am linken Unterarm hat sie die Sternzeichen Löwe und Fische tätowiert. Darüber hinaus trägt sie eine silberne Halskette mit einem Kreuzanhänger. Zu ihrer Bekleidung liegen der Polizei derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Wer hat Ina Gräßer seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0189060 entgegen. (DS)

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

 
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