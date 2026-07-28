Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wartungsarbeiten an der Telefonanlage des Inspektionsdienst Nord

Erfurt (ots)

Aufgrund von Wartungsarbeiten kann der Amtsanschluss des Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) in der Nacht von heute auf morgen zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr vorübergehend ausfallen.

Der Polizeinotruf 110 ist von dem Ausfall nicht betroffen.

Unsere dringende Bitte an Sie:

Halten Sie den Polizeinotruf 110 während der Wartungsarbeiten unbedingt für Notfälle frei! Hilfe erhalten Sie auch direkt bei den beiden Erfurter Dienststellen Nord (August-Schleicher-Straße 1) und Süd (Christian-Kittel-Straße 12). Zudem können Sie bei der Internetwache der Thüringer Polizei unter https://portal.onlinewache.polizei.de/de/ online Strafanzeigen erstatten und Hinweise geben. (DS)

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