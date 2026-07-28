Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Peugeot-Fahrer unter Drogeneinfluss erwischt

Sömmerda (ots)

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit kontrollierten Polizisten gestern Vormittag kurz nach 09:00 Uhr einen 44-jährigen Peugeot-Fahrer in Sömmerda. Dabei reagierte ein Drogenvortest positiv. Für den Mann war die Fahrt damit beendet und er musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den 44-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei einer rechtskräftigen Ahndung drohen ihm ein Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot. (DS)

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