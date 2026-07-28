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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrüche in Kleingartenanlage in Weißensee

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda wurden gestern zwei Einbrüche in Gartenlauben festgestellt und der Polizei gemeldet. Betroffen war eine Kleingartenanlage in Weißensee. Unbekannte überstiegen dort zunächst die Umfriedung einer Parzelle und hebelten mit einem Schürhaken ein Fenster auf. Zwei weitere Fenster wurden beschädigt. Aus der Laube stahlen die Täter zwei Notstromaggregate und eine Kettensäge im Gesamtwert von etwa 650 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Bei einer weiteren Gartenlaube blieb es beim Einbruchsversuch. Die Täter überstiegen ebenfalls die Umfriedung und versuchten ein Fenster aufzuhebeln. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa zehn Euro. Die Polizei nahm in beiden Fällen die Ermittlungen auf. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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