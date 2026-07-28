Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Grillhütte

Erfurt (ots)

Von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in die Grillhütte eines Fleischers im Erfurter Stadtteil Hohenwinden ein. Dazu durchtrennten sie mehrere Vorhängeschlösser und hebelten die Zugangstür auf. Im Inneren durchwühlten die Täter u. a. einen Kühlschrank, ließen die darin gelagerten Wurst- und Fleischwaren allerdings unberührt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell