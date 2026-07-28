Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Friseurgeschäft gescheitert

Erfurt (ots)

Vergangenes Wochenende versuchten Unbekannte, in ein Friseurgeschäft in der Erfurter Krämpfervorstadt einzubrechen. Mit einem Hebelwerkzeug machten sie sich an der Eingangstür des Salons zu schaffen. Es gelang ihnen jedoch nicht, in die Geschäftsräume einzudringen. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. (DS)

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