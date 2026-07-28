Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sextortion - Erpressung auf sexueller Grundlage

Erfurt (ots)

Ein 19-jähriger Mann aus Erfurt wurde zwischen Montag und Dienstag Opfer von Sextortion. Bei dieser Form der sexuellen Erpressung beginnt der Kontakt häufig mit einem vermeintlich harmlosen Flirt und endet mit Geldforderungen. Der Mann wurde über Instagram von einer unbekannten Person angeschrieben, die sexuelles Interesse vortäuschte. Nach einem kurzen Austausch wechselte die Unterhaltung zu Telegram. Dort versandte der 19-Jährige freizügige Aufnahmen von sich. Anschließend forderte der Unbekannte 300 Euro und drohte damit, die Aufnahmen an die Kontakte des Mannes weiterzuleiten. Der 19-Jährige ging nicht auf die Forderung ein und erstattete stattdessen Strafanzeige.

Weitere Informationen zu diesem Thema und wie Sie sich vor Sextortion schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion/. (DS)

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