PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sextortion - Erpressung auf sexueller Grundlage

Erfurt (ots)

Ein 19-jähriger Mann aus Erfurt wurde zwischen Montag und Dienstag Opfer von Sextortion. Bei dieser Form der sexuellen Erpressung beginnt der Kontakt häufig mit einem vermeintlich harmlosen Flirt und endet mit Geldforderungen. Der Mann wurde über Instagram von einer unbekannten Person angeschrieben, die sexuelles Interesse vortäuschte. Nach einem kurzen Austausch wechselte die Unterhaltung zu Telegram. Dort versandte der 19-Jährige freizügige Aufnahmen von sich. Anschließend forderte der Unbekannte 300 Euro und drohte damit, die Aufnahmen an die Kontakte des Mannes weiterzuleiten. Der 19-Jährige ging nicht auf die Forderung ein und erstattete stattdessen Strafanzeige.

Weitere Informationen zu diesem Thema und wie Sie sich vor Sextortion schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion/. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 10:20

    LPI-EF: Frau bei Zigarettenautomatensprengung schwer verletzt

    Erfurt (ots) - Bei der Sprengung eines Zigarettenautomaten wurde Montagnachmittag eine 34-jährige Frau schwer verletzt. Gegen 14:30 Uhr soll sie gemeinsam mit einem ebenfalls 34-jährigen Mann sowie zwei bislang unbekannten Männern versucht haben, einen Automaten in der Eislebener Straße in Erfurt aufzusprengen. Dazu brachten die Tatverdächtigen ein bislang ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 10:15

    LPI-EF: Fahrzeugteile von mehreren Audis gestohlen

    Erfurt (ots) - Vergangenes Wochenende stahlen Unbekannte in der Erfurter Friedrich-Engels-Straße Fahrzeugteile von insgesamt fünf Audis. Betroffen waren die Modellreihen A4, A6, Q5 sowie Q7 aus unterschiedlichen Baujahren. Die Täter bauten u. a. Radarsensoren der automatischen Abstandsregelung, weitere Frontsensoren und Nebelscheinwerfer aus den Autos aus. Der Wert der gestohlenen Teile beläuft sich nach bisherigen ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 12:28

    LPI-EF: Mercedes-Fahrer unter Drogeneinfluss erwischt

    Landkreis Sömmerda (ots) - Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit kontrollierten Polizisten Sonntagabend (26.07.2026) gegen 23:15 Uhr einen 21-jährigen Mercedes-Fahrer in Straußfurt. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Für den Mann war die Fahrt damit beendet und er musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren