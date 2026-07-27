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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Kassendiebstahl aus Schnellrestaurant

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Samstag (25.07.2026) entwendeten vier Unbekannte eine Registrierkasse aus einem Schnellrestaurant am Erfurter Anger. Gegen 00:20 Uhr rissen die Täter während der regulären Öffnungszeit die Kasse vom Verkaufstresen und beschädigten dabei den Kassenanschluss. Anschließend flüchteten sie mit knapp 320 Euro Bargeld in Richtung Trommsdorffstraße und Weißfrauengasse. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 200 Euro geschätzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um eine Frau mit kurzem weißen Rock und weiß-schwarzer Jacke sowie drei Männer. Einer trug einen schwarzen Trainingsanzug mit weißen Streifen, ein weiterer war dunkel gekleidet. Der vierte Tatverdächtige hatte kurze Haare und trug eine kurze dunkle Hose sowie ein helles T-Shirt.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0186579 beim Inspektionsdienst Nord (0361/5743-22100) zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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