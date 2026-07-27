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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit auf dem Anger eskaliert mit Tierabwehrspray

Erfurt (ots)

Samstagabend (25.07.2026) kam es auf dem Erfurter Anger zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der beide leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 24-Jähriger und ein 21-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Im weiteren Verlauf soll der 24-Jährige ein Tierabwehrspray gezogen und mehrere Sprühstöße in Richtung seines Kontrahenten abgegeben haben. Daraufhin schlug der 21-Jährige mehrfach auf den 24-Jährigen ein. Beide polizeibekannte Männer erlitten Augenreizungen. Der 24-Jährige wurde zudem im Gesichtsbereich verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Tierabwehrspray wurde durch die eingesetzten Polizeikräfte aufgefunden und sichergestellt. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher sowie wechselseitiger Körperverletzung. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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