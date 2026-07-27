PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Heckenbrand durch Kamingrill verursacht

Erfurt (ots)

In einer Kleingartenanlage in der Erfurter Brühlervorstadt kam es am Sonntagmittag (26.07.2026) zu einem Brand, bei dem ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete ein 68-Jähriger in einem Kamingrill ein Feuer. Da der Grill unmittelbar an der Hecke einer benachbarten Gartenparzelle aufgestellt war, griffen die Flammen auf zwei Heckenpflanzen über. Durch den Funkenflug wurden zudem ein Gartenpool, das Stoffdach eines Pavillons sowie Sitzkissen und eine Sitzauflage beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 09:41

    LPI-EF: Tankstellenbetreiber durch Trickbetrug um Gutscheinkarten gebracht

    Erfurt (ots) - Ein Tankstellenbetreiber in Erfurt wurde am Samstagvormittag (25.07.2026) Opfer eines Trickbetrugs mit Gutscheinkarten. Nach bisherigen Erkenntnissen meldete sich zunächst ein Unbekannter telefonisch und gab sich als Mitarbeiter einer Großhandelsfirma aus. Er behauptete, bereits mit einer anderen Tankstellenmitarbeiterin eine Absprache getroffen zu ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 00:03

    LPI-EF: Mehrere Autoteile entwendet

    Erfurt (ots) - Im Zeitraum von Freitag auf Sonntag kam es im Erfurter Norden zu mehreren (Einbruchs-) Diebstählen an geparkten Pkw, wobei teilweise die Scheiben eingeschlagen als auch die Türen aufgehebelt worden. Insbesondere in der Nacht zum Sonntag hatten es Diebe zielgerichtet auf Fahrzeuge der Marke Audi abgesehen. Im Ortsteil Johannesplatz wurden von zwei Audi die in der Front verbauten Radarsensoren entwendet und ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 20:11

    LPI-EF: Mahnwache in Erfurt

    Erfurt (ots) - Am 26.07.2026 fand in Erfurt auf dem Willy-Brandt-Platz in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr eine Mahnwache im Gedenken an die Betroffenen der Ereignisse beim CSD in Berlin statt. An der Veranstaltung nahmen ca. 400 Personen teil. (AD) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 0361/5743-25100 E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren