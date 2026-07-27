Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Heckenbrand durch Kamingrill verursacht

Erfurt (ots)

In einer Kleingartenanlage in der Erfurter Brühlervorstadt kam es am Sonntagmittag (26.07.2026) zu einem Brand, bei dem ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete ein 68-Jähriger in einem Kamingrill ein Feuer. Da der Grill unmittelbar an der Hecke einer benachbarten Gartenparzelle aufgestellt war, griffen die Flammen auf zwei Heckenpflanzen über. Durch den Funkenflug wurden zudem ein Gartenpool, das Stoffdach eines Pavillons sowie Sitzkissen und eine Sitzauflage beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. (DS)

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