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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tankstellenbetreiber durch Trickbetrug um Gutscheinkarten gebracht

Erfurt (ots)

Ein Tankstellenbetreiber in Erfurt wurde am Samstagvormittag (25.07.2026) Opfer eines Trickbetrugs mit Gutscheinkarten. Nach bisherigen Erkenntnissen meldete sich zunächst ein Unbekannter telefonisch und gab sich als Mitarbeiter einer Großhandelsfirma aus. Er behauptete, bereits mit einer anderen Tankstellenmitarbeiterin eine Absprache getroffen zu haben und nannte zur Bestätigung ein vermeintliches Sicherheitspasswort. Kurz darauf rief ein weiterer Unbekannter an, verwendete ebenfalls das zuvor genannte Passwort und forderte die Mitarbeiterin auf, mehrere Gutscheinkarten zu aktivieren. Diese würden angeblich aus dem Sortiment genommen. Im Vertrauen auf die Angaben aktivierte die Mitarbeiterin mehrere Gutscheinkarten verschiedener Anbieter und übermittelte die entsprechenden Codes, wodurch ein Schaden von etwa 950 Euro. Ein Strafverfahren wegen Betruges wurde durch die Polizei eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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