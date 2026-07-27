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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Autoteile entwendet

Erfurt (ots)

Im Zeitraum von Freitag auf Sonntag kam es im Erfurter Norden zu mehreren (Einbruchs-) Diebstählen an geparkten Pkw, wobei teilweise die Scheiben eingeschlagen als auch die Türen aufgehebelt worden.

Insbesondere in der Nacht zum Sonntag hatten es Diebe zielgerichtet auf Fahrzeuge der Marke Audi abgesehen. Im Ortsteil Johannesplatz wurden von zwei Audi die in der Front verbauten Radarsensoren entwendet und dabei Sachschaden verursacht. Ein solcher Sensor kann dabei bis zu 2.800 Euro kosten. Von einem weiteren Audi wurden im selben Bereich zusätzlich die Nebelscheinwerfer anscheinend fachgerecht abgebaut und ebenfalls entwendet. In allen Fällen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (FW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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