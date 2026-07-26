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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mahnwache in Erfurt

Erfurt (ots)

Am 26.07.2026 fand in Erfurt auf dem Willy-Brandt-Platz in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr eine Mahnwache im Gedenken an die Betroffenen der Ereignisse beim CSD in Berlin statt. An der Veranstaltung nahmen ca. 400 Personen teil. (AD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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