LPI-EF: Mahnwache in Erfurt

Gebesee (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle in Gebesee stellten Beamte der PI Sömmerda bei einem 56 Jahre alten Fahrzeugführer Tattoos fest, welche verfassungswidrige Symbole darstellten. Unter anderem hatte sich der Mann ein Hakenkreuz tätowieren lassen. Da die verbotenen Kennzeichen in der Öffentlichkleit sichtbar waren, erhielt er eine Anzeige wegen des Verwendens verfassungswidriger Organisationen. Ihm wurde als Auflage erteilt in der Öffentlchkeit die Zeichen in ...

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