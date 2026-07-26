Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Mahnwache in Erfurt
Erfurt (ots)
Am 26.07.2026 fand in Erfurt auf dem Willy-Brandt-Platz in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr eine Mahnwache im Gedenken an die Betroffenen der Ereignisse beim CSD in Berlin statt. An der Veranstaltung nahmen ca. 400 Personen teil. (AD)
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