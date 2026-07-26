LPI-EF: Verfassungswidrige Tattoos

Erfurt (ots) - Am Abend des 24.07.2026 gegen 18:40 Uhr kam es in einem südöstlichen Erfurter Vorort zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19jähriger Fahrradfahrer verlor in einer Linkskurve auf einer abschüssigen Kopfsteinpflasterstraße die Kontrolle über sein Fahrrad und kollidierte mit einer Hauswand. Hierbei zog er sich mehrere Platz- und Schürfwunden zu. Aufgrund des Aufpralls auf den ungeschützten Kopf konnten weitere Verletzungen zunächst nicht ausgeschlossen ...

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