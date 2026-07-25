Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wiedersehen macht Freude - mal anders

Erfurt (ots)

Am Abend des 25.07.2026 staunte ein 32jähriger Straußfurter nicht schlecht. Seine Mutter im Urlaub wähnend sah er deren Pkw Audi fahrender Weise im Bereich des Naherholungsgebietes "Erfurter Seen". Eine sofortige Kontaktaufnahme mit seiner Mutter bestätigte die Annahme, dass sie sich nicht in der Heimat aufhält. Sodann begab er sich zur Wohnaschrift der Mutter, wo kurz darauf der Audi samt dem Ex-Partner der Mutter erschien. Dieser hatte sich unbemerkt vor der Trennung eines Ersatzschlüssels zum Fahrzeug bemächtigt. Nun nutzte er die Gunst der Stunde und erledigte widerrechtlich diverse Wege mit dem Fahrzeug.

Der 42jährige Ex-Freund muss sich nun in einem Strafverfahren wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges verantworten. Der Fahrzeugschlüssel wurde polizeilich sichergestellt. (MF)

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