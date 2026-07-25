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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radlader von Firmengelände gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Radlader von einem Firmengelände in der Obernissaer-Chaussee im Erfurter Ortsteil Büßleben.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Zeitraum von Freitag, dem 24.07.2026, 21:00 Uhr, bis Samstag, dem 25.07.2026, 09:00 Uhr, auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Firmengelände eines 57-jährigen Geschädigten. Anschließend starteten sie einen dort abgestellten Radlader des Typs CAT 906, der mit einer Palettengabel anstelle einer Schaufel ausgerüstet war. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte hierfür ein sogenannter Universalschlüssel verwendet worden sein. Mit der Baumaschine verließen die Unbekannten anschließend das Gelände in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 24.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Obernissaer-Chaussee beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Radladers geben können, sich unter Angabe des entsprechenden Aktenzeichen (ST/0186844/2026) bei der Polizei zu melden. Bereits zu Beginn des Jahres kam es zu ähnlich gelagerten Fällen, bei denen entwendete Baumaschinen später im näheren Umfeld wieder aufgefunden werden konnten. Daher können auch scheinbar unbedeutende Beobachtungen für die Ermittlungen von Bedeutung sein. (FH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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