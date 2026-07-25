Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Drogen erwischt

Sömmerda (ots)

Bei einer Personenkontrolle am Sonnabend in Sömmerda in der Frohndorfer Straße wurde ein 38 Jahre alter Mann kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er eine kleine Menge Amphetamin bei sich führte. Es erfolgte die Beschlagnahme der Substanz und ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Drogenbesitz. Danach konnte der Mann weiter seines Weges gehen.(FR)

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