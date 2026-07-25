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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb auf frischer Tat gestellt

Erfurt (ots)

Am Freitagmittag nutzte ein 32-Jähriger in der Erfurter Innenstadt die Gelegenheit, aus einem kurzzeitig unverschlossenen Pkw ein Portemonnaie aus der Mittelkonsole zu entwenden. Der in der Nähe befindliche Fahrzeugbesitzer bemerkte den Diebstahl augenblicklich und hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes entdeckten die Beamten weiteres Beutegut, das einer vorherigen Tat desselben Tages zugeordnet werden konnte. Gegen den 32-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.(ER)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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