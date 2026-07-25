Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Abbiegemanöver endet mit Unfall und Strafverfahren

Erfurt (ots)

Am Freitagabend kam es im Erfurter Süden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde.

Gegen 19:40 Uhr befuhr eine 54-jährige Fahrerin eines grauen Nissan Qashqai die Rudolstädter Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Straße Am Herrenberg beabsichtigte sie, nach links abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Skoda Roomster eines 39-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 39-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Gegen die 54-jährige Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (FH)

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