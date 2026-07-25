PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Abbiegemanöver endet mit Unfall und Strafverfahren

Erfurt (ots)

Am Freitagabend kam es im Erfurter Süden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde.

Gegen 19:40 Uhr befuhr eine 54-jährige Fahrerin eines grauen Nissan Qashqai die Rudolstädter Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Straße Am Herrenberg beabsichtigte sie, nach links abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Skoda Roomster eines 39-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 39-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Gegen die 54-jährige Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (FH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 25.07.2026 – 06:43

    LPI-EF: Gullyrost statt Brechstange - Polizei prüft Einbruchsversuch

    Erfurt (ots) - Unbekannte haben in Erfurt die Schaufensterscheibe eines Blumengeschäfts beschädigt. Ob sie in das Geschäft einbrechen wollten oder lediglich eine Sachbeschädigung beabsichtigten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Im Zeitraum von Donnerstag, 16:00 Uhr, bis Freitag, 05:20 Uhr, machten sich der oder die Täter an einem Blumenfachgeschäft im ...

    mehr
  • 25.07.2026 – 04:03

    LPI-EF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 8-Jährigem

    Erfurt (ots) - Der seit dem 24.07.2026 vermisste 8-Jährige aus Erfurt konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. (FW) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Nord ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 13:24

    LPI-EF: Jeep nach Verfolgungsfahrt beschlagnahmt

    Sömmerda (ots) - Gestern Nacht (23.07.2026) lieferte sich ein 37-jähriger Mann in Sömmerda eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Der Mann war um 20:10 Uhr mit seinem Jeep auf der Frohndorfer Straße unterwegs gewesen. Als Polizisten eine Verkehrskontrolle mit ihm durchführen wollten, gab der Mann Gas und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt von Sömmerda. Auf seiner Flucht missachtete der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren