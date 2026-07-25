Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gullyrost statt Brechstange - Polizei prüft Einbruchsversuch

Erfurt (ots)

Unbekannte haben in Erfurt die Schaufensterscheibe eines Blumengeschäfts beschädigt. Ob sie in das Geschäft einbrechen wollten oder lediglich eine Sachbeschädigung beabsichtigten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Im Zeitraum von Donnerstag, 16:00 Uhr, bis Freitag, 05:20 Uhr, machten sich der oder die Täter an einem Blumenfachgeschäft im Melchendorfer Markt in der Straße Am Drosselberg zu schaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen hoben der oder die Täter ein vor dem Gebäude befindlichen gusseisernen Gullyrost aus seiner Halterung und warfen diesen gegen die Schaufensterscheibe der Ladentür. Die Scheibe wurde dabei erheblich beschädigt, hielt dem Aufprall jedoch stand, sodass ein Eindringen in das Geschäft nicht möglich war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro.

Ob der Angriff auf die Scheibe dem Versuch diente, in das Geschäft einzubrechen, oder ob lediglich eine Sachbeschädigung vorliegt, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Melchendorfer Markts beobachtet haben, sich unter Angabe des Aktenzeichens (ST/0185638/2026) bei der Polizei zu melden. (FH)

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