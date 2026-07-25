Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 8-Jährigem
Erfurt (ots)
Der seit dem 24.07.2026 vermisste 8-Jährige aus Erfurt konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. (FW)
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