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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 8-Jährigem

Erfurt (ots)

Der seit dem 24.07.2026 vermisste 8-Jährige aus Erfurt konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. (FW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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