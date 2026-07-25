LPI-EF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 8-Jährigem

Erfurt (ots) - Gestern Abend (24.07.2026) kam es zu zwei Einsätzen von Polizei und Feuerwehr in Erfurt. Gegen 20:30 Uhr löste die Brandmeldeanlage in einem Mehrfamilienhaus in der Kasseler Straße aus. Die Feuermelder machten die Bewohner des Gebäudes auf eine Rauchentwicklung im Treppenhaus aufmerksam. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden an dem Treppenhaus in Höhe von etwa 10.000 Euro. Gegen ...

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