Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 8-Jährigen

Erfurt (ots)

Seit Freitag, dem 24. Juli, wird der 8 Jahre alte Luka V. aus Erfurt vermisst. Dieser entfernte sich in den Abendstunden gegen 19:00 Uhr in unbekannte Richtung. Zuletzt wurde er im Stadtgebiet von Erfurt gesehen.

Beschrieben wird Luka als schlank mit kurzen blonden Haaren und braunen Augen. Er ist ca. 1,30m groß und trägt eine lange grüne Hose sowie eine Strickjacke. Weiterhin führt er vermutlich einen Cityroller mit sich.

Die Polizei erbittet Hinweise zum Aufenthalt von Luka an den Inspektionsdienst Nord der LPI Erfurt oder jeder anderen Polizeidienststelle zu übermitteln. Die Zustimmung zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor. (FW)

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