Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jeep nach Verfolgungsfahrt beschlagnahmt

Sömmerda (ots)

Gestern Nacht (23.07.2026) lieferte sich ein 37-jähriger Mann in Sömmerda eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Der Mann war um 20:10 Uhr mit seinem Jeep auf der Frohndorfer Straße unterwegs gewesen. Als Polizisten eine Verkehrskontrolle mit ihm durchführen wollten, gab der Mann Gas und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt von Sömmerda. Auf seiner Flucht missachtete der Jeep-Fahrer nicht nur das Tempolimit, sondern auch rote Ampeln. Also die Streife den Mann erwischte war der Grund für seine Flucht schnell klar. Der polizeibekannte Mann war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Drogenvortest ergab zusätzlich ein positives Ergebnis auf Kokain. Der 37-Jährige musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Jeep wurde nach Anordnung der Bereitschaftsstaatsanwaltschaft beschlagnahmt. Er muss sich nun in einem Verfahren u. a. wegen einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie Fahrend ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die Sömmerdaer Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet oder wurde durch die Fahrweise des Mannes gefährdet? Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0185495 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/ 547325100) zu melden. (SO)

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