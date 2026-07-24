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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brände in einem Mehrfamilienhaus

Erfurt (ots)

Gestern Abend (24.07.2026) kam es zu zwei Einsätzen von Polizei und Feuerwehr in Erfurt. Gegen 20:30 Uhr löste die Brandmeldeanlage in einem Mehrfamilienhaus in der Kasseler Straße aus. Die Feuermelder machten die Bewohner des Gebäudes auf eine Rauchentwicklung im Treppenhaus aufmerksam. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden an dem Treppenhaus in Höhe von etwa 10.000 Euro. Gegen 23:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte erneut in die Kasseler Straße gerufen. Es kam abermals zu einer Rauchentwicklung in dem Wohngebäude. Es wurden weitere Beschädigungen im Wert von etwa 5.000 Euro festgestellt. In beiden Fällen wurden glücklicherweise keine Personen verletzt und Evakuierungsmaßnahmen waren nicht notwendig. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob die beiden Brände miteinander in Zusammenhang stehen ist u. a. Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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