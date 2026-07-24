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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 25-Jähriger bei Diebstahl erwischt

Erfurt (ots)

Donnerstagabend (23.07.2026) kam es in einer Erfurter Parfümerie zu einem räuberischen Diebstahl. Gegen 17:50 Uhr nahm ein 25-jähriger Ladendieb eine Bodylotion aus der Warenauslage in dem Geschäft in einem Kaufhaus am Anger. Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und stellte den Täter. Er forderte den Mann auf, die Bodylotion im Wert von knapp 80 Euro auszuhändigen. Der 25-Jährige stieß den Ladendetektiv zunächst von sich und beleidigte ihn. Anschließen folgte der Tatverdächtige dem Angestellten in das Büro der Parfümerie. Alarmierte Polizisten haben Ermittlungen zu einem versuchten räuberischen Diebstahl sowie einer Beleidigung eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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