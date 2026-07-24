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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei betrunkene Fahrradfahrer gestürzt

Erfurt (ots)

Gestern Nacht (24.07.2026) wurden in Erfurt zwei betrunkene Fahrradfahrer erwischt. Die beiden 22- und 47-jährigen Männer waren auf dem Willy-Brandt-Platz gestürzt. Polizisten beobachteten den Unfall. Ein Atemalkoholtest ergab bei den beiden Männern Werte von über 1,6 Promille. Die Weiterfahrt war für die beiden Fahrradfahrer damit beendet. Stattdessen mussten sie die Beamten zu einer Dienststelle begleiten und Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Gegen die beiden Männer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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