Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Mülltonnenbrand in Erfurt
Erfurt (ots)
In der vergangenen Nacht (24.07.2026) ist eine Mülltonne in Erfurt in Brand geraten. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 00:15 Uhr in die Straße Am Sibichen gerufen. Trotz des schnellen Einschreitens der Feuerwehr entstand an dem Müllcontainer ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SO)
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