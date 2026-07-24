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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mülltonnenbrand in Erfurt

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht (24.07.2026) ist eine Mülltonne in Erfurt in Brand geraten. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 00:15 Uhr in die Straße Am Sibichen gerufen. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte eine Beschädigung des Papiercontainers verhindert werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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