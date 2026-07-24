LPI-EF: Subaru in Erfurt gestohlen

Sömmerda (ots) - In der vergangenen Nacht (23.07.2026) wurden mehrere Personen bei einem Verkehrsunfall in Sömmerda verletzt. Ein 18-jähriger Skoda-Fahrer war gegen 01:10 Uhr auf der Franz-Mehring-Straße unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Mann beim Abbiegen in die Wielandstraße die Kontrolle über sein Auto und kam von der Straße ab. In der weiteren Folge stieß der Skoda zunächst gegen eine ...

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