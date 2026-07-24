Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Subaru in Erfurt gestohlen
Erfurt (ots)
In den vergangenen Tagen wurde in Erfurt ein Auto gestohlen. Im Tatzeitraum vom Montag (20.07.2026) bis Donnerstag (23.07.2026) entwendeten Unbekannte einen Subaru im Wert von etwa 13.000 Euro von einem Parkplatz in der Melchendorfer Straße. Von dem Auto fehlt bislang jede Spur. Die Polizei fahndet im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens zum besonders schweren Fall des Diebstahls nach dem Subaru. (SO)
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