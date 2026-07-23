Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 18-Jähriger weicht Katze aus und kollidiert mit Baum

Sömmerda (ots)

In der vergangenen Nacht (23.07.2026) wurden mehrere Personen bei einem Verkehrsunfall in Sömmerda verletzt. Ein 18-jähriger Skoda-Fahrer war gegen 01:10 Uhr auf der Franz-Mehring-Straße unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Mann beim Abbiegen in die Wielandstraße die Kontrolle über sein Auto und kam von der Straße ab. In der weiteren Folge stieß der Skoda zunächst gegen eine Bordsteinkante und im Anschluss mit einem Baum zusammen. Der 18-jährige Fahrer gab an, einer Katze ausgewichen zu sein und anschließend die Kontrolle über sein Auto verloren zu haben. Die drei Fahrzeuginsassen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

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