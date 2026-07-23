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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei erwischt betrunkenen E-Scooter-Fahrer

Erfurt (ots)

Vergangene Nacht (23.07.2026) stoppten Polizisten kurz nach Mitternacht eine betrunkenen E-Scooter-Fahrer. Der 24-Jährige war auf der Schlüterstraße in Erfurt unterwegs gewesen, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Da ein Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von knapp 1,7 Promille ergab, war die Fahrt für ihn beendet. Er musste die Beamten stattdessen zu einer Dienststelle begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Im Falle einer Verurteilung drohen eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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