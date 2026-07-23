Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Anzeige nach verfassungsfeindlichem Gruß
Erfurt (ots)
Gestern (22.07.2026) wurde in Erfurt ein verfassungsfeindlicher Gruß gezeigt. Zeugen informierten die Polizei gegen 20:00 Uhr, nachdem sie auf dem Juri-Gagarin-Ring zwei Personen beobachtet hatten, die den sogenannten Hitler Gruß zeigten. Die Polizisten stellten einen 19-Jährigen und eine 23-Jährige. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun in einem Verfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. (SO)
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