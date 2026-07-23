LPI-EF: Anzeige nach verfassungsfeindlichem Gruß

Erfurt (ots) - Ein Mopeddiebstahl endete gestern Abend (22.07.2026) für einen 14-Jährigen im Erfurter Ortsteil Stotternheim mit unverhofften Folgen. Der Jugendliche hatte gegen 21:40 Uhr auf dem Karlsplatz ein Moped gestohlen. Er flüchtete anschließend mit der Simson vom Tatort. Die Fahrt dauerte allerding nicht lange, bereits nach zehn Minuten kam es auf einer Kreuzung zu einem Unfall. Nach ersten Erkenntnissen hatte ...

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