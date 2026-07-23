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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mopeddieb verursacht Unfall

Erfurt (ots)

Ein Mopeddiebstahl endete gestern Abend (22.07.2026) für einen 14-Jährigen im Erfurter Ortsteil Stotternheim mit unverhofften Folgen. Der Jugendliche hatte gegen 21:40 Uhr auf dem Karlsplatz ein Moped gestohlen. Er flüchtete anschließend mit der Simson vom Tatort. Die Fahrt dauerte allerding nicht lange, bereits nach zehn Minuten kam es auf einer Kreuzung zu einem Unfall. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 14-Jährige einen Ford übersehen und fuhr in dessen Fahrzeugseite. Das Moped wurde bei dem Zusammenstoß zerstört, an dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun gegen den Jugendlichen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Anschließend wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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