PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 29-Jährige vertreibt Einbrecher

Erfurt (ots)

Auf eine Wohnung im Erfurter Norden hatten es ein Unbekannter am Mittwoch (22.07.2026) kurz nach Mitternacht abgesehen. Die 29-jährige Mieterin einer Wohnung in der Vilniuser Straße wurde gegen 00:30 Uhr auf auffällige Geräusche im Treppenhaus aufmerksam. Durch den Türspion konnte sie einen Mann beobachten, der versuchte in ihre Wohnung einzubrechen. Die Frau machte durch Lärm auf sich aufmerksam, sodass der Täter flüchtete, ohne in die Wohnung zu gelangen. Sie beschrieb den unbekannten Mann als etwa 30-jährig, er trug schwarzes kurzes Haar, ein rotes T-Shirt sowie eine blaue Jeans. Bei dem Einbruchsversuch entstand an der Wohnungstür ein Sachschaden von etwa 30 Euro. Die Polizei wurde am Folgetag. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und leiten ein Verfahren wegen versuchtem Wohnungseinbruchsdiebstahl ein.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass bei verdächtigen Beobachtungen oder Straftaten unverzüglich der Polizeinotruf 110 gewählt werden sollte. Eine schnelle Mitteilung kann entscheidend dazu beitragen, Tatverdächtige noch in Tatortnähe festzustellen und weitere Straftaten zu verhindern. Zeugenaussagen und Hinweise aus der Bevölkerung sind ein wichtiger Bestandteil bei der Aufklärung und Verhinderung von Straftaten. Wählen Sie im Notfall nicht die Telefonnummer Ihrer bekannten Dienststelle, sondern immer die 110! (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 12:39

    LPI-EF: Verkehrskontrolle im Landkreis Sömmerda

    Landkreis Sömmerda (ots) - Die Polizei in Sömmerda führte gestern (21.07.2026) eine Verkehrskontrolle in Elxleben durch. Die Beamten kontrollierten im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h in der Erfurter Straße. Alle Autofahrer hielten sich an das Tempolimit, jedoch stoppten die Polizisten 17 Fahrer, welche ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 12:31

    LPI-EF: Handys aus Lieferwagen gestohlen

    Erfurt (ots) - In der Erfurter Innenstadt kam es gestern Morgen (21.07.2026) zu zwei Diebstählen aus Lieferwagen. Zunächst hatte es ein Unbekannter gegen 06:00 Uhr auf einen Lkw abgesehen, der in der Bahnhofstraße abgestellt gewesen war. Der 66-jährige Fahrer belieferte ein Geschäft, als der Täter die Gelegenheit erkannte. Er nahm aus dem Fahrerhaus einen grünen Rucksack samt Smartphone und flüchtete unerkannt. ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 12:30

    LPI-EF: Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses

    Erfurt (ots) - In der vergangenen Nacht (22.07.2026) wurden Polizei und Feuerwehr in den Erfurter Norden gerufen. Gegen 01:50 Uhr meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Kasseler Straße eine Rauchentwicklung im Treppenhaus des Gebäudes. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnten die Flammen gelöscht und somit Schlimmeres verhindert werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren