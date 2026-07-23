Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 29-Jährige vertreibt Einbrecher

Erfurt (ots)

Auf eine Wohnung im Erfurter Norden hatten es ein Unbekannter am Mittwoch (22.07.2026) kurz nach Mitternacht abgesehen. Die 29-jährige Mieterin einer Wohnung in der Vilniuser Straße wurde gegen 00:30 Uhr auf auffällige Geräusche im Treppenhaus aufmerksam. Durch den Türspion konnte sie einen Mann beobachten, der versuchte in ihre Wohnung einzubrechen. Die Frau machte durch Lärm auf sich aufmerksam, sodass der Täter flüchtete, ohne in die Wohnung zu gelangen. Sie beschrieb den unbekannten Mann als etwa 30-jährig, er trug schwarzes kurzes Haar, ein rotes T-Shirt sowie eine blaue Jeans. Bei dem Einbruchsversuch entstand an der Wohnungstür ein Sachschaden von etwa 30 Euro. Die Polizei wurde am Folgetag. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und leiten ein Verfahren wegen versuchtem Wohnungseinbruchsdiebstahl ein.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass bei verdächtigen Beobachtungen oder Straftaten unverzüglich der Polizeinotruf 110 gewählt werden sollte. Eine schnelle Mitteilung kann entscheidend dazu beitragen, Tatverdächtige noch in Tatortnähe festzustellen und weitere Straftaten zu verhindern. Zeugenaussagen und Hinweise aus der Bevölkerung sind ein wichtiger Bestandteil bei der Aufklärung und Verhinderung von Straftaten. Wählen Sie im Notfall nicht die Telefonnummer Ihrer bekannten Dienststelle, sondern immer die 110! (SO)

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