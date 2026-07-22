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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrolle im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Polizei in Sömmerda führte gestern (21.07.2026) eine Verkehrskontrolle in Elxleben durch. Die Beamten kontrollierten im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h in der Erfurter Straße. Alle Autofahrer hielten sich an das Tempolimit, jedoch stoppten die Polizisten 17 Fahrer, welche ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs gewesen waren. Zudem erwischten die Beamten einen 39-jährigen Audi-Fahrer, der ohne Führerschein unterwegs gewesen war. Seine Fahrt war damit beendet. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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