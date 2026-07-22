Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handys aus Lieferwagen gestohlen

Erfurt (ots)

In der Erfurter Innenstadt kam es gestern Morgen (21.07.2026) zu zwei Diebstählen aus Lieferwagen. Zunächst hatte es ein Unbekannter gegen 06:00 Uhr auf einen Lkw abgesehen, der in der Bahnhofstraße abgestellt gewesen war. Der 66-jährige Fahrer belieferte ein Geschäft, als der Täter die Gelegenheit erkannte. Er nahm aus dem Fahrerhaus einen grünen Rucksack samt Smartphone und flüchtete unerkannt. Gegen 07:10 Uhr kam es zu einem weiteren Diebstahl in der Taschengasse. Ein Unbekannter stahl das Mobiltelefon des 58-jährigen Geschädigten, als dieser gerade eine Bäckereifiliale belieferte. Der Täter wurde durch den Fahrer erwischt und flüchtete daraufhin. Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf, stürzte jedoch und verletzte sich. Polizisten konnten den Dieb trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht feststellen. Im Rahmen der Suche fanden sie jedoch das zuletzt entwendete Handy. Sie sicherten Spuren und übergaben das Gerät an den rechtmäßigen Eigentümer. Ob die beiden Taten miteinander in Zusammenhang stehen ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen zu den beiden Diebstählen. (SO)

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