PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handys aus Lieferwagen gestohlen

Erfurt (ots)

In der Erfurter Innenstadt kam es gestern Morgen (21.07.2026) zu zwei Diebstählen aus Lieferwagen. Zunächst hatte es ein Unbekannter gegen 06:00 Uhr auf einen Lkw abgesehen, der in der Bahnhofstraße abgestellt gewesen war. Der 66-jährige Fahrer belieferte ein Geschäft, als der Täter die Gelegenheit erkannte. Er nahm aus dem Fahrerhaus einen grünen Rucksack samt Smartphone und flüchtete unerkannt. Gegen 07:10 Uhr kam es zu einem weiteren Diebstahl in der Taschengasse. Ein Unbekannter stahl das Mobiltelefon des 58-jährigen Geschädigten, als dieser gerade eine Bäckereifiliale belieferte. Der Täter wurde durch den Fahrer erwischt und flüchtete daraufhin. Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf, stürzte jedoch und verletzte sich. Polizisten konnten den Dieb trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht feststellen. Im Rahmen der Suche fanden sie jedoch das zuletzt entwendete Handy. Sie sicherten Spuren und übergaben das Gerät an den rechtmäßigen Eigentümer. Ob die beiden Taten miteinander in Zusammenhang stehen ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen zu den beiden Diebstählen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 12:30

    LPI-EF: Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses

    Erfurt (ots) - In der vergangenen Nacht (22.07.2026) wurden Polizei und Feuerwehr in den Erfurter Norden gerufen. Gegen 01:50 Uhr meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Kasseler Straße eine Rauchentwicklung im Treppenhaus des Gebäudes. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnten die Flammen gelöscht und somit Schlimmeres verhindert werden. ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 12:30

    LPI-EF: Ladendetektiv verhindert Flucht

    Erfurt (ots) - Dienstagnachmittag (21.07.2026) ereignete sich in Erfurt ein versuchter räuberischer Diebstahl. Ein 30-jähriger Mann versuchte gegen 14:00 Uhr die Diebstahlssicherung mehrerer Parfümflacons in einer Parfümerie am Anger zu entfernen. Als dies nicht gelang, versuchte der Tatverdächtige das Geschäft mit vier Flacons zu verlassen, ohne diese zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete den 30-Jährigen und ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 12:30

    LPI-EF: Dieb lässt Pedelec zurück

    Sömmerda (ots) - Gestern (21.07.2026) versuchte ein Unbekannter ein Fahrrad in Sömmerda zu stehlen. Der Täter hatte es gegen 15:00 Uhr auf ein Pedelec abgesehen, dass in der Hebbelstraße abgestellt gewesen war. Er durchtrennte das Schloss, wurde jedoch ehe er das Fahrrad stehlen konnte durch einen Zeugen gestört. Der Täter ließ die Beute in einem Graben zurück und flüchtete zu Fuß. Hinzugerufene Polizisten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren