Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht (22.07.2026) wurden Polizei und Feuerwehr in den Erfurter Norden gerufen. Gegen 01:50 Uhr meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Kasseler Straße eine Rauchentwicklung im Treppenhaus des Gebäudes. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnten die Flammen gelöscht und somit Schlimmeres verhindert werden. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt, eine Evakuierung der Bewohner des Mehrfamilienhauses war nicht notwendig. Der durch Verrußungen entstandene Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell