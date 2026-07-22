Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendetektiv verhindert Flucht

Erfurt (ots)

Dienstagnachmittag (21.07.2026) ereignete sich in Erfurt ein versuchter räuberischer Diebstahl. Ein 30-jähriger Mann versuchte gegen 14:00 Uhr die Diebstahlssicherung mehrerer Parfümflacons in einer Parfümerie am Anger zu entfernen. Als dies nicht gelang, versuchte der Tatverdächtige das Geschäft mit vier Flacons zu verlassen, ohne diese zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete den 30-Jährigen und verhinderte den Diebstahl. Der Tatverdächtige versuchte nun zu flüchten, wurde daran jedoch durch den 41-jährigen Detektiv gehindert. Es kam zu einer Rangelei, bei der der Angestellte leicht verletzt wurde. Hinzugerufene Polizisten sicherten Spuren am Tatort und nahmen die Ermittlungen zu einem versuchten räuberischen Diebstahl auf. (SO)

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