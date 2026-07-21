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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisste 16-jährige aus Erfurt wohlbehalten zurückgekehrt

Erfurt (ots)

Die 16-jährige Fabienne Sury D. ist am Dienstagabend wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien bei der Unterstützung der Fahndung. (ER)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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