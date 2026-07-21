Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Vermisste 16-jährige aus Erfurt wohlbehalten zurückgekehrt
Erfurt (ots)
Die 16-jährige Fabienne Sury D. ist am Dienstagabend wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien bei der Unterstützung der Fahndung. (ER)
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