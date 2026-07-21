LPI-EF: Vermisste 16-jährige aus Erfurt wohlbehalten zurückgekehrt

Sömmerda (ots) - Heute Morgen (21.07.2026) wurde die Polizei in Sömmerda zu einem Unfall gerufen. Eine VW-Fahrerin war gegen 06:30 Uhr auf der Rembrandtstraße in Richtung Straße der Einheit unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen wollte die 49-Jährige am rechten Straßenrand in einer Parkbucht einparken. Ein hinter ihr fahrender 34-jähriger Audi-Fahrer übersah dies und es kam zum Unfall. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1750 Euro. Verletzt wurde ...

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