Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Führerschein erwischt

Landkreis Sömmerda (ots)

Heute Vormittag (21.07.2026) erwischte die Polizei im Landkreis Sömmerda einen Autofahrer, der ohne Führerschein unterwegs gewesen war. Der 39-Jährige wurde gegen 10:00 Uhr mit seinem Audi in Gebesee gestoppt. Die Polizisten führten eine Verkehrskontrolle mit ihm. Da der Mann nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war, war die Weiterfahrt für ihn damit beendet. Stattdessen muss er sich nun in einem Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (SO)

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