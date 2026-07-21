PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Führerschein erwischt

Landkreis Sömmerda (ots)

Heute Vormittag (21.07.2026) erwischte die Polizei im Landkreis Sömmerda einen Autofahrer, der ohne Führerschein unterwegs gewesen war. Der 39-Jährige wurde gegen 10:00 Uhr mit seinem Audi in Gebesee gestoppt. Die Polizisten führten eine Verkehrskontrolle mit ihm. Da der Mann nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war, war die Weiterfahrt für ihn damit beendet. Stattdessen muss er sich nun in einem Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 13:40

    LPI-EF: Erfurter mit Love Scamming betrogen

    Erfurt (ots) - Mehrere tausend Euro verlor ein Erfurter in den vergangenen Monaten an Betrüger. Der 55-Jährige lernte seine vermeintliche Partnerin zunächst über das Internet kennen. Die Täter gaukelten dem Geschädigten u. a. vor, ihm einen Koffer voll Gold gesendet zu haben. Nun sollte der 55-Jährige die Zollgebühren tragen. Im Tatzeitraum von April bis Juli überwies der Mann insgesamt mehr als 23.000 Euro auf ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 13:27

    LPI-EF: Kennzeichentafeln gestohlen

    Erfurt (ots) - Am Wochenende wurden in Erfurt Kennzeichentafeln gestohlen. Im Tatzeitraum von Freitag (17.07.2026) bis gestern (20.07.2026) machten sich Unbekannte an einem Skoda in der Hugo-John-Straße zu schaffen. Die Täter demontierten die Kennzeichentafeln des Autos und flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Polizei fahndet nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls nach den Kennzeichen. (SO) ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 13:24

    LPI-EF: Gestohlenes Auto wieder gefunden

    Erfurt (ots) - Heute (21.07.2026) wurde ein gestohlenes Auto in Erfurt wieder gefunden. Zeugen meldeten gegen 01:30 Uhr eine Pkw, bei dem eine der Seitenscheiben heruntergelassen war. Bei einer Überprüfung des Nissans stellte sich heraus, dass dieser bereits am 07.07.2026 gestohlen wurde und aktuell zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Auto wies inzwischen Beschädigungen an der Innenverkleidung und Kratzer an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren