Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfurter mit Love Scamming betrogen

Erfurt (ots)

Mehrere tausend Euro verlor ein Erfurter in den vergangenen Monaten an Betrüger. Der 55-Jährige lernte seine vermeintliche Partnerin zunächst über das Internet kennen. Die Täter gaukelten dem Geschädigten u. a. vor, ihm einen Koffer voll Gold gesendet zu haben. Nun sollte der 55-Jährige die Zollgebühren tragen. Im Tatzeitraum von April bis Juli überwies der Mann insgesamt mehr als 23.000 Euro auf verschiedene ausländische Konten. Die Polizei hat Ermittlungen zu einem Betrug aufgenommen.

Um sogenanntes "Love Scamming" zu verhindern, sollten Sie bei jeder Kontaktaufnahme von Unbekannten über das Internet oder über Messenger-Dienste grundsätzlich misstrauisch sein und das Profil des potentiellen Partners überprüfen. Überweisen Sie kein Geld, schicken Sie keine Gutscheine, sichern Sie alle Chatverläufe und blockieren Sie die Person. Scheuen Sie nicht davor, Hilfe anzunehmen und sich an die Polizei zu wenden. (SO)

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