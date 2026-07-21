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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad und Werkzeug gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht von Sonntag (19.07.2026) auf Montag (20.07.2026) wurde in Erfurt ein Fahrrad gestohlen. Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt zum Kellerbereich eins Mehrfamilienhauses in der Straße Am Hügel. Dort öffneten sie anschließend mit Gewalt eine Kellertür und entwendeten ein Mountainbike der Marke "Cannondale" sowie Ersatzreifen und einen Werkzeugkoffer im Gesamtwert von etwa 1.300 Euro. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht geschätzt werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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