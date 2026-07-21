Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Erfurt (ots)

Gestern (20.07.2026) versuchten Unbekannte in eine Wohnung in Erfurt einzubrechen. Im Tatzeitraum von 10:00 Uhr bis 13:30 Uhr hatten sich die Täter zunächst schadlos Zugang zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Carl-Zeiß-Straße verschafft. Anschließend versuchten sie, mit Gewalt die Wohnungstür eines 31-Jährigen zu öffnen. Zwar gelang es den Einbrechern nicht, in die Wohnung zu gelangen, allerdings hinterließen sie Beschädigungen am Türrahmen in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Wohnungseinbruchsdiebstahl ein. (SO)

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