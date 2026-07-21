Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Gefährlicher Körperverletzung

Erfurt (ots)

Gestern Abend (20.07.2026) kam es in Erfurt zu einer Gefährlichen Körperverletzung. Zeugen beobachteten gegen 19:25 Uhr eine Auseinandersetzung im Brühler Garten. Dabei schlugen fünf Unbekannte mit Fäusten auf einen unbekannten Geschädigten ein. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung des Theaterplatzes. Polizisten konnten vor Ort weder den Geschädigten, noch die Angreifer feststellen. Laut Zeugenangaben handelte es sich bei den Beteiligten um Männer. Einer der Unbekannten trug einen blauen Jogginganzug, ein weiterer eine schwarze Strickjacke und ein weißes T-Shirt. Mehr ist aktuell nicht bekannt. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen einer Gefährlichen Körperverletzung ein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tathergang, den Tätern und dem Geschädigten machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/574323022) unter Angabe der Vorgangsnummer 0182284 entgegen. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell