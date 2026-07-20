Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit getöteter Person

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Bereits am Samstag (18.07.2026) ereignete sich im Erfurter Umland ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 76-jährige Skoda-Fahrerin war auf der Landstraße von Kerspleben in Richtung Erfurt unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen kam der Skoda aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem Kia zusammen. Die 76-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die 74-jährige Kia-Fahrerin und ihr 80-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 35.000 Euro geschätzt. Die Landstraße war für Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für etwa drei Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

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