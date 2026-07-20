PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit getöteter Person

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Bereits am Samstag (18.07.2026) ereignete sich im Erfurter Umland ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 76-jährige Skoda-Fahrerin war auf der Landstraße von Kerspleben in Richtung Erfurt unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen kam der Skoda aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem Kia zusammen. Die 76-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die 74-jährige Kia-Fahrerin und ihr 80-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 35.000 Euro geschätzt. Die Landstraße war für Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für etwa drei Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 13:52

    LPI-EF: Vier Verletzte nach Unfall auf Bundesstraße

    Landkreis Sömmerda/ Weimarer Land (ots) - Samstagnachmittag (18.07.2026) wurden vier Personen bei einem Verkehrsunfall auf der B85 verletzt. Ein 67-jähriger Skoda-Fahrer war gegen 15:25 Uhr auf der Bundesstraße vom Kreisverkehr Hauntal in Richtung Buttelstedt unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen kam der Skoda aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einer dort beginnenden Leitplanke ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 13:51

    LPI-EF: Einbrecher im Landkreis Sömmerda gestellt

    Landkreis Sömmerda (ots) - Sonntagmorgen (19.07.2026) wurde ein Einbrecher im Landkreis Sömmerda gestellt. Zeugen beobachteten den 36-Jährigen bei dem Versuch in einen Supermarkt in Weißensee einzubrechen. Da dies misslang, machte der Tatverdächtige sich an einem Container zu schaffen. Er stahl Nahrungsmittel im Wert von etwa 20 Euro. Anschließend flüchtete er unerkannt vom Tatort. Im Rahmen einer sofort ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 13:50

    LPI-EF: Wohnungstür hält Einbruchsversuch stand

    Landkreis Sömmerda (ots) - Freitagabend (17.07.2026) versuchten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Weißensee einzubrechen. Die Diebe versuchten mit Gewalt die Tür der Wohnung in der Bahnhofstraße zu öffnen. Ob die Tür standhielt, oder ob die Täter gestört wurden ist derzeit nicht bekannt. Die Unbekannten flüchteten ohne Beute vom Tatort, verursachten jedoch einen Schaden von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren