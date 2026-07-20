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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vier Verletzte nach Unfall auf Bundesstraße

Landkreis Sömmerda/ Weimarer Land (ots)

Samstagnachmittag (18.07.2026) wurden vier Personen bei einem Verkehrsunfall auf der B85 verletzt. Ein 67-jähriger Skoda-Fahrer war gegen 15:25 Uhr auf der Bundesstraße vom Kreisverkehr Hauntal in Richtung Buttelstedt unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen kam der Skoda aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einer dort beginnenden Leitplanke zusammen. Anschließend verlor der 67-Jährige die Kontrolle über sein Auto und es kam zur Kollision mit einem Ford im Gegenverkehr. Der Skoda-Fahrer und seine 63-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die 29-jährige Ford-Fahrerin und ihre 25-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls durch den Unfall verletzt. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 35.000 Euro. Die Beschädigungen an der Leitplanke wurden auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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