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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher im Landkreis Sömmerda gestellt

Landkreis Sömmerda (ots)

Sonntagmorgen (19.07.2026) wurde ein Einbrecher im Landkreis Sömmerda gestellt. Zeugen beobachteten den 36-Jährigen bei dem Versuch in einen Supermarkt in Weißensee einzubrechen. Da dies misslang, machte der Tatverdächtige sich an einem Container zu schaffen. Er stahl Nahrungsmittel im Wert von etwa 20 Euro. Anschließend flüchtete er unerkannt vom Tatort. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der polizeibekannte Dieb durch eine Streife gestellt werden. Die Polizisten sicherten Spuren am Tatort und ermitteln nun u. a. wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls gegen den 36-Jährigen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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