Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeuge stellt polizeibekannte Diebe

Erfurt (ots)

Gestern Abend (19.07.2026) machten sich zwei Diebe in der Erfurter Innenstadt an einem Getränkeautomaten zu schaffen. Die beiden Tatverdächtigen beschädigten gegen 22:30 Uhr einen Getränkeautomaten in einer Hotellobby in der Neuwerkstraße. Anschließend stahlen sie aus diesem eine Bierflasche im Wert von etwa vier Euro. Der Diebstahl blieb nicht unbemerkt. Ein Zeuge stellte die beiden und wählte den Polizeinotruf. Bei den beiden Tatverdächtigen handelte es sich um eine 38-jährige Frau und einen 40-jährigen Mann. Die Beamten leiteten gegen die beiden polizeibekannten Diebe ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. (SO)

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